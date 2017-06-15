Люди должны реально почувствовать изменения к лучшему — Путин

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Москва, 15 июня. Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что в России зарплата начала «потихоньку расти», граждане должны почувствовать изменения к лучшему.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что зарплата с июля-августа 2016 года «стала потихоньку расти», увеличившись на 0,75%,в апреле этого года – 2,3% и 2,4 %. «Мы сделали единовременную выплату пенсионерам, социальные пенсии проиндексировали, МРОТ повысили», — сказал президент.