Путин призвал Учителя и Поклонскую к цивилизованному диалогу

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Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в рамках прямой линии указал на то, что он считает Алексея Учителя талантливым режиссером.

«Никаких запретов не было. Могу призвать лишь к цивилизованному диалогу», — отметил глава государства, отвечая на вопрос актера Сергея Безрукова о скандале вокруг фильма «Матильда».

По словам Путина, у депутата Госдумы Натальи Поклонской есть мнение, которая она пытается защитить.

Ранее стало известно о том, что фильм Алексея Учителя «Матильда» выйдет в прокат 26 октября 2017 года.