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Новости Сирии
«Силы Тигра» устанавливают буферную зону на трассе Саламия — Ракка
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«Силы Тигра» устанавливают буферную зону на трассе Саламия — Ракка

11:20  15 Июня 2017
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«Силы Тигра» устанавливают буферную зону на трассе Саламия — Ракка

Ракка, 15 июня. Подразделения спецназа «Силы Тигра» стремятся обезопасить «дорогу жизни» от боевиков.

Перед элитной бригадой поставлена задача укрепить буферную зону по обе стороны шоссе и обеспечить плацдарм для наступления в одном из направлений. Военные источники сообщают, что предполагается продвижение в сторону Ракки или города Итрийя. В случае наступления на Итрийю силы террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) окажутся в окружении.

«Силы Тигра» устанавливают буферную зону на трассе Саламия — Ракка

Окружение боевиков к юго-востоку от Ханассера окончательно устранит угрозу «дороге жизни». Ранее «Тигры» освободили от игиловцев месторождение Хаббари.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #ракка #силы тигра #итрийя
Алексей Громов
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