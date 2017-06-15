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Ракка, 15 июня. Подразделения спецназа «Силы Тигра» стремятся обезопасить «дорогу жизни» от боевиков.

Перед элитной бригадой поставлена задача укрепить буферную зону по обе стороны шоссе и обеспечить плацдарм для наступления в одном из направлений. Военные источники сообщают, что предполагается продвижение в сторону Ракки или города Итрийя. В случае наступления на Итрийю силы террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) окажутся в окружении.

Окружение боевиков к юго-востоку от Ханассера окончательно устранит угрозу «дороге жизни». Ранее «Тигры» освободили от игиловцев месторождение Хаббари.

* Организация запрещена на территории РФ.