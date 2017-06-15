Брат Баталова рассказал о наследниках выдающегося актера

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Москва, 15 июня. Все имущество актера Алексея Баталова получит его жена Гитана Леонтенко. Об этом журналистам сообщил брат скончавшегося артиста Михаил Ардов.

Согласно предварительным данным, Леонтенко также будет опекать дочь Баталова, которая больна ДЦП.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что смерть народного артиста СССР Алексея Баталова является огромной утратой для российской культуры. Глава государства также выразил соболезнования родственникам актера.