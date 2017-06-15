ВС объяснил, какие решения решения иностранных судов может игнорировать Россия

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Москва, 15 июня. Россия может отказать в исполнении решения зарубежного суда по спорам с участием российских и иностранных лиц в том случае, если была нарушена исключительная компетенция российских арбитражных судов. Об этом говорится в проекте пленума Верховного суда РФ.

Чтобы определить, подлежит ли решение зарубежного суда исполнению, должна пройти проверка арбитражного суда. Суд установит, имело ли место нарушение правила исключительной компетенции арбитражных судов России. Если нарушение было, суду могут отказать в исполнении решения.

К исключительной компетенции арбитражных судов России по экономическим спорам, осложненным иностранным элементом, относятся дела, связанные с имуществом, находящимся в государственной собственности РФ, в том числе о его приватизации и принудительном отчуждении имущества для государственных нужд. Также в сферу компетенции входят дела о регистрации или выдаче патентов, свидетельств на товарные знаки и т.д.