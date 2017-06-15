Путин рассказал о повышении зарплат бюджетников

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии с жителями России заявил, что дал поручение проиндексировать зарплаты бюджетников с 1 января 2018 года.

Президент страны констатировал, что несправедливо, что не все категории бюджетников страны попали под индексацию зарплат. Он отметил, что уже дал соответствующее поручения.

«Власти это исправят с 1 января 2018 года», — обратил внимание российский лидер.

Президент подчеркнул, что власти страны обязательно будут двигаться к тому, «чтобы люди реально почувствовали изменения к лучшему».