Путин о сути Евромайдана: Представьте, что в США захватили Белый дом

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Президент России Владимир Путин считает, что Европа и США поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году. По словам российского лидера, Запад «оседлал коня недовольства» простых украинцев и не стал выяснять, что происходит в стране на самом деле.

Такую оценку событий Евромайдана в тогдашнем Киеве глава государства выразил в третьей части документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».

Вооруженные «дворники» в администрации президента

«Сразу же после получения независимости началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества, государственной собственности, понижение жизненного уровня населения. Причем, какие бы власти ни меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось. И, конечно, люди устали от произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного незаконного обогащения других», — так российский лидер прокомментировал ситуацию, которая сложилась на Украине к началу событий 2013–14 годов.

Путин заявил также, что украинцы надеялись: присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от того унизительного положения, в котором они оказались с начала 1990-х годов и до сегодняшнего времени.

Наконец, президент России достаточно четко очертил роль Соединенных Штатов и стран Евросоюза в тогдашних украинских событиях, констатировав, что «наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах поддержали государственный переворот, воспользовавшись недовольством украинцев ситуацией в стране, но не разобравшись в ней толком.

Звание «партнеров» в случае США и стран ЕС при трактовке украинских событий можно использовать лишь с учетом неизбежного дипломатического этикета, который обязан присутствовать в заявлениях первого лица государства. При этом вся обрамляющая конструкция, описывающая те события, ясно говорит об ином — действия США и ЕС были глубоко враждебны как в части интересов России на Украине, так и по отношению к самому украинскому народу.

В рамках дальнейшего интервью Путин столь же четко произвел и оценку последующих нескольких дней после захвата власти в Киеве.

«Стоило ему (президенту Виктору Януковичу — ФАН) только уехать во второй по величине город страны на внутриполитические мероприятия, как вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот или что? Или, думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести?» — задался риторическим вопросом президент.

Правда о роли России в событиях Евромайдана

«Конечно, можно все извращать и можно обманывать миллионы людей, используя монопольное право на СМИ. Но в конечном итоге, я думаю, что для объективного наблюдателя все-таки понятно, что произошло», — резюмировал свой рассказ о хронике событий зимы 2013–14 годов в Киеве Владимир Путин.

Согласно словам главы государства, Россия до последнего надеялась на то, что западные страны постараются не допустить вооруженного переворота в Киеве, стараясь сменить украинскую власть мирным путем, как это происходило во время «Оранжевой революции» 2004 года. В частности, одним из обманных действий западных политиков была просьба к российским властям о том, чтобы они убедили украинское руководство не применять вооруженные силы против митингующих.

«Нам было сказано: мы вас очень просим не допустить применение Януковичем вооруженных сил, а мы обещаем, что мы сделаем все для того, чтобы оппозиция освободила площади и административные здания», — детализировал это предложение западных стран Владимир Путин.

Согласно заявлению российского лидера, такая просьба стран Запада показывала их действительные опасения, касающиеся применения украинской армии для подавления уже не просто «мирных шествий», но оголтелого вооруженного мятежа в центре украинской столицы.

Однако такого рода сценарий был маловероятен в первую очередь из-за позиции самого Януковича, который категорически опасался эскалации гражданского конфликта. Согласно словам Путина, Янукович сообщил ему, что у него «просто не поднимется рука» подписать такого рода приказ о задействовании вооруженных сил страны в гражданском конфликте.

«Неизвестные снайперы» и ЦРУ

«Снайперы, которые могли там быть, кто их мог поставить? Только те, кто был заинтересован в том, чтобы ситуация эскалировалась», — заметил президент России в своем интервью.

Сюжет с «неизвестными снайперами», который привел к массовой гибели людей на улице Институтской и прилегающих к ней территориях 20 февраля 2014 года, оказался спусковым крючком последующих кровавых событий на Украине, вылившихся в полномасштабную гражданскую войну. В мифологии постмайданной Украины эти жертвы приобрели сакральный характер, были объявлены «Небесной сотней» праведников, отдавших свои жизни за благое дело.

Однако, несмотря на всю однозначность трактовки событий в украинской националистической пропаганде, происхождение «неизвестных снайперов», стрелявших по активистам Евромайдана, так и осталось невыясненным. Сследствие по делу о расстреле митингующих на улице Институтской за три года так и не пришло к однозначным выводам о том, от чьих рук погибли демонстранты.

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Более того, все большее число фактов свидетельствует о том, что к расстрелу демонстрантов были причастны и сами оппозиционеры, которые начали стрелять в правоохранителей, чем и спровоцировали эскалацию.

В начале 2016 года в издании Bird in Flight вышло интервью с одним из «евромайдановцев», Иваном Бубенчиком, в котором он признался, что убивал милиционеров.

«Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела… Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся», — заявил изданию бывший евромайдановец.

Впрочем, откровения тогдашних «героев» уже никого не смущают — согласно постмайданному постановлению Верховной Рады Украины, все лица, причастные к любым преступлениям против правоохранителей во время вооруженного переворота в Киеве, подпадают под амнистию. В то время как немногочисленных «козлов отпущения» из числа милиционеров, пытавшихся обуздать уличную стихию, до сих пор пытаются привязать к трупам «Небесной сотни».

По словам Владимира Путина, такое развитие событий было не спонтанным, но практически запрограммированным со стороны Запада. Президент России подчеркнул, что западные разведки, и в первую очередь ЦРУ, пристально следили за развитием событий на Украине и инспирировали постепенную, но постоянную эскалацию напряженности.

«Надо просто посмотреть за тем, как развивались события. После того как Янукович заявил о том, что он должен перенести подписание соглашения с Евросоюзом об экономической ассоциации, никто не стал слушать, почему, на какой срок. Сразу начались массовые беспорядки», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что во время обострения ситуации в Киеве он был постоянно на связи с тогдашним президентом США Бараком Обамой. На прямой же вопрос Оливера Стоуна, смог ли Владимир Путин достичь какого-либо взаимопонимания с Обамой касательно разрешения украинского кризиса, Владимир Путин честно ответил: «Нет».

Будущее российско-украинских отношений

И все же, несмотря на всю трагичность и неоднозначность поднятой в интервью темы украинских событиях последних трех лет, окончание интервью Владимира Путина получилось достаточно оптимистичным. Путин заявил, что Россия и Украина все равно остаются «близкими родственниками» и что ситуация на Украине должна неизбежно поменяться в лучшую сторону.

«С Украиной нас связывают тысяча нитей. Я глубоко убежден, что украинский и русский народ — они просто близкие родственники. Это практически одно и то же», — сказал президент России.

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«Надежда всегда есть. Я просто уверен, что рано или поздно придут решения, о которых сегодня мы даже не можем догадываться. Но придут и другие проблемы, которые мы должны будем решать», — резюмировал свой рассказ об Украине Владимир Путин.