Актер Никоненко о смерти Баталова: Громадная потеря для культуры

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Москва, 15 июня. Актер Сергей Никоненко назвал смерть народного артиста СССР Алексея Баталова громадной потерей для отечественной культуры. По его словам, созданные артистом образы будут жить не одно столетие.

«Я считаю, что это громадная потеря для нашей культуры. Это был великий русский актёр, образы, созданные Алексеем Владимировичем, будут жить очень и очень долго, не одно столетие», — сказал Никоненко в интервью RT.

Актер также назвал Баталова отзывчивым и «совершенно удивительным» человеком.

Алексей Баталов скончался рано утром в центральной клинической больнице восстановительного лечения санатория «Голубое» в Подмосковье. Он сыграл в 63 фильмах, включая «Москва слезам не верит», «Летят журавли» и «Даму с собачкой».