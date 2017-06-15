Сирия сегодня: Путин назвал численность ИГ, Ракка в руинах, США стягивают силы

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Сирия, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал численность боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ). Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла авиаудар по столице ИГ* — городу Ракка. США могут перебросить на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) дополнительные силы. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Число террористов

Численность боевиков «Исламского государства»* составляет порядка 80 тысяч человек, из которых 30 тысяч являются наемниками из 80 стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в фильме американского режиссера Оливера Стоуна, третья часть которого вышла на кабельном телеканале Showtime, передает Lenta.ru.

По словам Путина, среди иностранных боевиков «Исламского государства» есть даже российские граждане. Он отметил, что существует прогресс в противостоянии с боевиками ИГИЛ*, указав на существенное участие Воздушно-космических сил РФ в военной операции против боевиков на территории САР.

Нужно учитывать, что интервью Путин давал Стоуну с июля 2015 по февраль 2017 года.

Коалиция ударила по Ракке

В результате авиаударов международной антитеррористической коалиции США по Ракке погибли мирные жители. Точное число жертв на данный момент не сообщается. Однако само видео налета уже успело попасть в Сеть.

Под удар попали жилые кварталы Ракки. Среди пострадавших мирных жителей уже традиционно большое количество женщин и детей.

Отметим, что Ракка является столицей «Исламского государства». В начале июня текущего года «Демократические силы Сирии», состоящие в основном из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, при активной поддержке американской коалиции начали штурм города.

США хотят нарастить военный контингент

По информации американских средств массовой информации, Пентагон рассматривает вариант отправки в Ракку еще большего числе своих военных и дополнительное оборудование для борьбы с беспилотниками ИГ. Отмечается, что, в отличие от иракского Мосула, военные США, которые участвуют в операции по «освобождению» Ракки, располагают значительно меньшими ресурсами.

Сообщается, что атаки беспилотников «Исламского государства» серьезно препятствуют нанесению авиаударов ВВС западной коалиции по позициям террористов. Так, недавно военные США были вынуждены сменить свое расположение из-за дрона боевиков.

Стоит заметить, что СМИ не уточняют, сколько американских военных и какое именно оборудование могут дополнительно быть направлены на территорию САР, если военное ведомство США примет решение укрепить оборону.

Напомним, в штабе международной антитеррористической коалиции во главе с США сообщили, что «Демократические силы Сирии» вошли в Ракку в рамках военной операции по штурму города. Город находится под контролем боевиков «Исламского государства» с 2013 года. Уже несколько месяцев ведутся тяжелые бои на подступах к городу с целью взять Ракку в кольцо. Наземное наступление осуществляют курдские формирования и американский спецназ, коалиция оказывает поддержку с воздуха.

* Организация запрещена на территории РФ.