Госдума поддержала инициативу Путина о расширении полномочий ФСО

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Москва, 15 июня. Законопроект о расширении прав сотрудников Федеральной службы охраны был принят депутатами Государственной думы во втором чтении.

Согласно закону, ФСО наделяется правом принимать меры для защиты личных данных лиц, охраняемых службой. Кроме этого, сотрудники ФСО смогут использовать безвозмездно аэропорты, вертодромы и речные порты независимо от того в чьей они собственности., а также временно ограничивать движение на трассах проезда объектов госохраны.

Одновременно Госдума приняла запрет сотрудникам спецслужбы раскрывать информацию о своей работе в СМИ и интернете, а также расширила перечень оснований для увольнения из ФСО, сообщает газета «Известия».

Стоит отметить, что соответствующий законопроект был предложен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, накануне депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении законопроект о мерах против распространения нелегальных SIM-карт.