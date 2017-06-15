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Весь мир
Турция отгородилась от Сирии 700-километровой стеной
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Турция отгородилась от Сирии 700-километровой стеной

11:53  15 Июня 2017
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Турция отгородилась от Сирии 700-километровой стеной

Анкара, 15 июня. Власти Турции объявили о завершении строительства 700-километровой стены на границе с Сирийской республикой. Об этом информирует в четверг турецкая газета Hurriyet.

По словам министра обороны страны Фикри Ишыка, возведение заграждения призвано предотвратить проникновение террористов на турецкую территорию. Как отметил глава военного ведомства, на границе с Ираном были начаты работы по строительству аналогичной стены.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия, Иран и Турция прорабатывают сроки проведения нового раунда переговоров по Сирии в Астане.

 

#сирия #турция #стена
Тимур Румянцев
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