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Москва, 15 июня. Санкции — обоюдоострое оружие и вредят всем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей традиционной прямой линии.

Он отметил, что те государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, по-разному оценивают их результаты. Так, США заявляет о том, что санкции ударили по ВВП России и этот показатель якобы упал на 1%. При этом ЕС и ООН говорят о других цифрах.

Однако удар пришелся и по тем странам, которые вводили ограничительные меры против российской экономики. «Санкции являются обоюдоострым оружием, они вредят всем», — подчеркнул глава государства. При этом Путин особо подчеркнул, что санции имели для России и плюсы. «Включаем мозги, ресурсы, таланты», — отметил он.