Писатель Баян Ширянов скончался в Москве после тяжелой болезни

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Москва, 15 июня. В российской столице после лечения в клинической больнице санатория «Голубое» на 53-ем году жизни скончался писатель Кирилл Воробьев, известный как Баян Ширянов по книгам серии «Пилотаж».

Писатель умер в больнице, куда попал в середине мая с диагнозом цирроз печени, кроме того, ему поставили еще один диагноз – энцефелопатия мозга. Уроженец Кирова Баян Ширянов стал популярен в 1990-х годах, когда опубликовал в Сети цикл романов «Пилотаж».

Известно, что из-за второй провокационной книги серии Кирилла Воробьева чуть не лишили свободы. Активисты в 2005 году пожаловались на один из его романов, требуя признать книгу порнографическим материалом. Однако в ходе судебного разбирательства писатель был оправдан, пишет «Политэксперт».