Михаил Ардов рассказал, почему Алексей Баталов сыграл в кино мало ролей

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Печальная новость — скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Ему было 88 лет.

В театральной среде Федеральному агентству новостей подтвердили, что Алексей Баталов скончался сегодня ночью. Как ранее сообщал источник ФАН, последние месяцы Баталов тяжело болел, несколько месяцев назад он перенес перелом шейки бедра, после которого так и не оправился, хотя врачи, сделавшие артисту ювелирную операцию, надеялись на лучшее. Алексей Баталов скончался в пансионате в Подмосковье, куда был переведен на реабилитацию.

По информации источника, за день до смерти Баталов прямо в больничной палате принял церковное причастие. Артист умер ночью во сне. Смерть была зарегистрирована в шесть часов утра 15 июня.

Согласно последней воле актера, его, скорее всего, похоронят рядом с матерью на Преображенском кладбище. О дате прощания будет сообщено дополнительно.

Не только «Гоша, он же Гога»

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в театральной семье, почти все его родственники — актеры, режиссеры, сценаристы, писатели, художники. С пятилетнего возраста Баталов рос в семье писателя Виктора Ардова.

Впервые Алексей Баталов вышел на сцену во время Великой Отечественной войны в эвакуации в Бугульме, где его мать организовала театр. Теперь Бугульминский театр носит имя Баталова.

В 1950 году Баталов окончил Школу-студию МХАТ в Москве. С 1950 года — он артист Центрального театра Советской армии, где проходил срочную службу, затем — МХАТ, а позже — актер и режиссер киностудии «Ленфильм».

Баталов был не только артистом, режиссером, сценаристом и художником. Он — театральный педагог, писатель, один из руководителей Союза кинематографистов, многолетний президент Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреат многочисленных премий, удостоен правительственных званий и наград.

Но настоящую всенародную славу Алексею Баталову принесло кино. Вот самые знаменитые фильмы с его участием: «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой», «Девять дней одного года», «Три толстяка» (в этой картине Баталов был также режиссером и автором сценария), «Звезда пленительного счастья» и другие.

Поистине всенародная любовь пришла к Алексею Баталову в 1979 году — после выхода на экраны фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», где артист сыграл мечту всех недолюбленных советских женщин — Георгия Ивановича («Гоша, он же Гога»).

Вскоре оказалось, что этот фильм, получивший премию американской киноакадемии «Оскар», рассказал абсолютно универсальную историю — недаром картину полюбили на Западе, хотя западному зрителю так и остались непонятными многие изображенные в картине позднесоветские реалии.

Самое удивительное, что почти через полвека после выхода фильма на экраны критики продолжают о нем спорить — это ли не знак того, что «Москва слезам не верит» — по-настоящему народное произведение. И, конечно, всенародная любовь к картине — во многом благодаря образу, созданному Алексеем Баталовым.

Впрочем, артист сыграл не так много ролей в кино, потому что был крайне требователен к качеству предлагаемых сценариев, рассказал Федеральному агентству новостей брат Алексея Баталова — писатель, публицист, священник Михаил Ардов.

«Я был, конечно, отчасти готов к этой печальной новости, но это огромная для всех нас утрата, — прокомментировал смерть Баталова его брат. — Даже не считая того, что Алексей был знаменитым артистом, — он вообще был человеком замечательных способностей. Он был прекрасным художником, известны его портреты Ахматовой и других известных людей. Он писал неплохие стихи, которые даже Ахматова одобряла. Кроме того, он писал детские сказки, он автор многих книг и статей на профессиональные темы. Он был очень-очень одаренным человеком, и это проявлялось во всем в течение всей его жизни».

По словам Михаила Ардова, многие замечали, что Алексей Баталов в жизни довольно часто походил на героев своих фильмов. Это было связано с тем, что Баталов соглашался играть только в тех картинах, герои и сюжет которых были ему близки.

«Он был человеком, очень требовательным к себе, — отметил Ардов. — Ведь он сыграл в кино довольно мало ролей. Я помню, сколько ему сценариев присылали — огромное количество, но он соглашался играть только в тех фильмах, герои которых были ему по душе, сродни. Он никогда в плохих картинах не снимался. Требовательность и высокий вкус — это очень важные его качества».

Как сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев, прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым состоится в московском Доме кино.