Путин назвал падение доходов реальной проблемой российской экономики

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Москва, 15 июня. Президент РФ Путин в ходе своей традиционной прямой линии назвал падение доходов реальной проблемой российской экономики.

Эту проблему Путин считает самой важной и самой острой, несмотря на то, что экономический кризис перешел к рецессии. «Снизились реальные доходы граждан, растет число людей за чертой бедности», — констатировал глава государства.

Он напомнил, что самая печальная ситуация сложилась в середине 90-х годов минувшего века, тогда за чертой бедности оказалась треть страны. Сейчас в крайне непростом материальном положении находятся 13,5% россиян.

Путин подчеркнул, что государство будет делать все возможное, чтобы граждане постепенно почувствовали изменение положение в экономике, но из-за того, что ее падение было очень серьезным, россиянам пока сложно почувствовать экономический рост.