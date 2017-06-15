Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Путин назвал падение доходов реальной проблемой российской экономики
Triangle Created with Sketch.

Путин назвал падение доходов реальной проблемой российской экономики

12:10  15 Июня 2017  /обновлено: 12:23  15 Июня 2017
243

Путин назвал падение доходов реальной проблемой российской экономики

Москва, 15 июня. Президент РФ Путин в ходе своей традиционной прямой линии назвал падение доходов реальной проблемой российской экономики.

Эту проблему Путин считает самой важной и самой острой, несмотря на то, что экономический кризис перешел к рецессии. «Снизились реальные доходы граждан, растет число людей за чертой бедности», — констатировал глава государства. 

Он напомнил, что самая печальная ситуация сложилась в середине 90-х годов минувшего века, тогда за чертой бедности оказалась треть страны.  Сейчас в крайне непростом материальном положении находятся 13,5% россиян.

Путин подчеркнул, что государство будет делать все возможное, чтобы граждане постепенно почувствовали изменение положение в экономике, но из-за того, что ее падение было очень серьезным, россиянам пока сложно почувствовать экономический рост.

 

#путин
Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть