Захарова указала на нюансы в визовых отношениях Украины с Россией и ЕС
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Москва, 15 июня. В безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом есть один нюанс: украинцам никто не дал рабочую визу, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По мнению МИД РФ, действия Киева направлены против граждан Украины.
«Маленький нюанс: рабочих виз в ЕС украинцам никто не дал, работать едут они в Россию», — заметила Захарова, напомнив об обсуждении в Киеве введения визового режима с РФ.
«Делать для своего народа препятствия для того, чтобы держаться на плаву? Зачем? Большой вопрос», — отметила представитель МИД РФ.
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