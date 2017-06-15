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Политика
Захарова указала на нюансы в визовых отношениях Украины с Россией и ЕС
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Захарова указала на нюансы в визовых отношениях Украины с Россией и ЕС

11:12  15 Июня 2017  /обновлено: 11:12  15 Июня 2017
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Захарова указала на нюансы в визовых отношениях Украины с Россией и ЕС

Москва, 15 июня. В безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом есть один нюанс: украинцам никто не дал рабочую визу, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По мнению МИД РФ, действия Киева направлены против граждан Украины.

«Маленький нюанс: рабочих виз в ЕС украинцам никто не дал, работать едут они в Россию», — заметила Захарова, напомнив об обсуждении в Киеве введения визового режима с РФ.

«Делать для своего народа препятствия для того, чтобы держаться на плаву? Зачем? Большой вопрос», — отметила представитель МИД РФ.

#захарова
Алексей Громов
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