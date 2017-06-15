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Донецк, 15 июня. Примером манипуляции и откровенной заангажированности назвали в Донецкой народной республике заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона, в котором он допустил возможность поиска решений конфликта в Донбассе вне минских соглашений.

Полпред ДНР Денис Пушилин видит в этом предложении ущемление прав республик, мнение которых, в условиях, озвученных США, учитываться не будет.

«Из предложения следует, что Украине и России предлагается разрешить конфликт без ЛНР и ДНР. Такие заявления — пример манипуляции и откровенной заангажированности, когда режиму Порошенко пытаются придти на помощь и вывести из патовой ситуации по минским соглашениям. Выполнять нельзя — не выполнять невозможно», — заявил он в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее Тиллерсон озвучил предложение, согласно которому Москва и Киев могли бы вне процесса минских переговоров найти приемлемое решение конфликта в Донбассе.