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Директор центра международной деятельности аграрного университета Петербурга пойман на взятке
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Директор центра международной деятельности аграрного университета Петербурга пойман на взятке

11:05  15 Июня 2017  /обновлено: 11:22  15 Июня 2017
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Директор центра международной деятельности аграрного университета Петербурга пойман на взятке

Санкт-Петербург, 15 июня. В четверг на своем рабочем месте был задержан 47-летний Дмитрий Кравцов — директор центра международной деятельности и международных проектов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет». Как стало известно ФАН, против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Прямо у себя в кабинете на Петербургском шоссе он получил взятку — 30 тысяч рублей. Сумму ему передал гражданин Туркменистана, чтобы руководитель центра оформил ему приглашение на учебу в этот университет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанный проверяется на совершение аналогичных преступлений.

#петербург #взятка
Тимур Румянцев
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