Госдума призвала международные федерации спорта не проводить соревнования на Украине

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Москва, 15 июня. Глава комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев призвал международные спортивные федерации не проводить соревнования на территории Украины.

«Хотим выразить поддержку нашему боксеру Георгию Кушиташвили, которого Украина не пустила на чемпионат Европы в Харьков», — сказал журналистам Дегтярев.

Депутат напомнил о том, как на Украину не пустили российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову по совершенно «надуманным причинам». Международные соревнования подразумевают под собой то, что проводящая их страна должна обеспечить безопасность спортсменам из всех стран, в том числе россиянам, добавил Дегтярев.

В среду, 14 июня, стало известно о том, что российского боксера Георгия Кушинашвили, пресс-атташе Федерального бокса РФ Владу Романову, еще двух журналистов и несколько болельщиков не пустили в Харьков. Госпогранслужба Украины запретила девяти представителям Федерации бокса РФ въезд в страну на три года из-за посещения Крыма без согласования с Киевом.