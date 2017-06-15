США против всего мира: почему до сих пор фосфорные снаряды несут смерть мирным жителям Сирии

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Неправительственная организация Human Rights Watch, занимающаяся мониторингом, расследованием и документированием нарушений прав человека, обращает внимание на недопустимость применения США и возглавляемой американцами коалиции фосфорного оружия в Ираке и Сирии.

В организации подчеркивают, что коалиция во главе с США применяла в Сирии и Ираке фосфорные бомбы, угрожающие жизни и здоровью мирных жителей.

«Неважно, как используются фосфорные боеприпасы, это создает высокую опасность долгосрочного вреда в таких переполненных городах, как Ракка и Мосул, и в других зонах с высокой концентрацией мирного населения. Ведомые США силы должны принять все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму гражданский вред при использовании белого фосфора в Ираке и Сирии», — заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гуз.

Американцы оправдываются тем, что белый фосфор может применяться во время боя для создания дымовой завесы в Ракке. Также он может использоваться для подачи сигналов, а кроме того, в качестве зажигательного оружия. Так, согласно источникам The New York Times, одно из интернет-кафе в этом сирийском городе было обстреляно снарядами с белым фосфором. В результате обстрела фосфорными снарядами погибли порядка 20 человек.

Тревожная информация поступает и из Ирака. Так, 2 июня, AFP опубликовало фотографии корреспондента Карима Сахиба. На данных снимках можно видеть, как в районе Мосула, контролируемого боевиками террористической организации «Исламское государство»** (запрещена в РФ), применяются боеприпасы, похожие по действию на начиненные белым фосфором 155-мм артиллерийские снаряды М825А1.

Использование такого рода боеприпасов в жилых районах запрещено дополнительными протоколами к Женевской конвенции о защите жертв войны, но США и Израиль до сих пор не подписали этих протоколов. Руководство данных стран настаивает на своем праве применения такого рода боеприпасов без каких-либо ограничений.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей бывший член Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, речь идет о вооружениях неизбирательного действия, которые наносят очень большой ущерб. США не хотят присоединяться к общему соглашению.

«И в связи с этим они не считают для себя необходимым соблюдать общую конвенцию. Большинство стран это подписало, а США и Израиль действуют вне рамок этого соглашения», — сообщил Никулин.

Эксперт обращает внимание, что смерть мирных граждан в результате применения фосфорного оружия является военным преступлением.

«Если погибли мирные жители, это сто процентов военное преступление по всем международным законам», — сообщил Игорь Никулин.

По словам военного эксперта, возможно, американцы считают, что это вооружение необходимо им для оказания психологического воздействия, и поэтому США не хотят отказываться от фосфорного оружия.

«Белый фосфор горит при температуре порядка тысячи градусов, это очень варварский вид оружия», — обращает внимание эксперт.

Доктор военных наук, военный аналитик, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков также поделился с ФАН своим мнением, почему американцы идут на грубое нарушение международного права в части применения запретных видов вооружений. По словам эксперта, это является первым признаком того, что военные усилия США и их союзников по взятию Ракки пока не увенчиваются успехом. В связи с этим они переходят к применению более жестких видов вооружения. Кроме того, Сивков отметил неизбежность больших жертв среди мирных граждан в ходе таких агрессивных действий американцев.

«Безусловно, среди мирных жителей будут жертвы, потому что белый фосфор относится к одному из самых варварских видов вооружений. Он обеспечивает площадное поражение живой силы, в том числе и в укрытиях», — объяснил эксперт.

Как известно, белый фосфор, относящийся к химическому оружию, вступая в реакцию с кислородом, воспламеняется. Температуру горения — до 1300°C. Напомним, что «Конвенция о конкретных видах обычных вооружений», принятая в 1980 году, ограничивает использование боеприпасов с белым фосфором. США и Израиль отказались подписывать этот документ, настаивая на своем «исключительном праве» применять фосфорные боеприпасы.

* Организация запрещена на территории РФ.