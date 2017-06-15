Боятся сказать доброе слово: Захарова объяснила игнорирование Вашингтоном Дня России

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Москва, 15 июня. США, следуя своей антироссийской политике, побоялись даже озвучить поздравление с Днем России, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала отсутствие поздравления со стороны Вашингтона в День России. По ее словам, сложно понять, что именно происходит в США.