Боятся сказать доброе слово: Захарова объяснила игнорирование Вашингтоном Дня России
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Москва, 15 июня. США, следуя своей антироссийской политике, побоялись даже озвучить поздравление с Днем России, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Захарова прокомментировала отсутствие поздравления со стороны Вашингтона в День России. По ее словам, сложно понять, что именно происходит в США.
«Может быть, в условиях глобальной антироссийской паники буквально боятся добрые слова сказать в адрес России», — предположила представитель внешнеполитического ведомства.
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