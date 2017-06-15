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Политика
Боятся сказать доброе слово: Захарова объяснила игнорирование Вашингтоном Дня России
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Боятся сказать доброе слово: Захарова объяснила игнорирование Вашингтоном Дня России

11:01  15 Июня 2017
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Боятся сказать доброе слово: Захарова объяснила игнорирование Вашингтоном Дня России

Москва, 15 июня. США, следуя своей антироссийской политике, побоялись даже озвучить поздравление с Днем России, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала отсутствие поздравления со стороны Вашингтона в День России. По ее словам, сложно понять, что именно происходит в США.

«Может быть, в условиях глобальной антироссийской паники буквально боятся добрые слова сказать в адрес России», — предположила представитель внешнеполитического ведомства.

#захарова
Алексей Громов
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