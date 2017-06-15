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Новороссия
ДНР опровергла заявления Киева об обстреле ополченцами поселка в Донецкой области
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ДНР опровергла заявления Киева об обстреле ополченцами поселка в Донецкой области

11:07  15 Июня 2017
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ДНР опровергла заявления Киева об обстреле ополченцами поселка в Донецкой области

Донецк, 15 июня. Министерство обороны ДНР опровергло сообщения Киева об обстреле ополченцами поселка Сухая Балка в Донецкой области. По словам представителя ведомства, армия народной республики продолжает придерживаться минских соглашений.

Ранее пресс-центр военной операции ВСУ в Донбассе заявил о якобы обстреле ополченцами поселка, в результате чего погиб мирный житель.

«Подразделения армии ДНР обстрелы не вели и строго соблюдали минские договоренности»,  — сообщил журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.

Добавим, ранее в оборонном ведомстве республики сообщили о том, что киевские силовики за минувшие сутки 66 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли 23 населенных пункта ДНР, в том числе из артиллерийского и танкового орудий.

Алексей Громов
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