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Происшествия
Стало известно, как погиб сотрудник «Байконура» при пожаре на космодроме
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Стало известно, как погиб сотрудник «Байконура» при пожаре на космодроме

11:07  15 Июня 2017
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Стали известны подробности о жертве пожара после запуска «Союза» на «Байконуре»

Астана, 15 июня. Один человек стал жертвой пожара в казахстанской степи, который возник при падении фрагментов стартовавшей с космодрома «Байконур» ракеты-носителя.

Как стало известно ФАН, запуск ракеты прошел нормально, и обломки упали в те места, куда и предполагалось. Однако сейчас в Казахстане стоит жара и сильный ветер — по всей республике фиксируются пожары. В момент падения частей ракеты столбики термометров фиксировали 33 градуса тепла. При этом был сильный ветер — 15 метров в секунду.

Погибший водитель в момент пожара был за рулем КамАЗа с цистерной воды для тушения. Огонь моментально перекинулся на транспортное средство во время порыва ветра, в итоге машина сгорела за считанные секунды.

Юрий Х. 1964 года рождения погиб на месте. Пострадавший слесарь Вячеслав Т. 1968 года рождения госпитализирован — у него 30% ожогов тела. Однако врачи отмечают, что угрозы жизни нет.

Оба мужчины — граждане Казахстана, и хотя на данном российском предприятии нельзя работать гражданам других стран, но для проживающих и работающих именно на «Байконуре» сделано исключение. Оба мужчины бывшие офицеры, после отставки остались работать в Казахстане. 

#пожар #казахстан #ракета #байконур #союз
Дана Балан
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