Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Загадочную гибель первоклассницы при падении с 5-го этажа расследуют в Башкирии
Triangle Created with Sketch.

Загадочную гибель первоклассницы при падении с 5-го этажа расследуют в Башкирии

10:56  15 Июня 2017
247

Загадочную гибель первоклассницы при падении с 5-го этажа расследуют в Башкирии

Уфа, 15 июня. Обстоятельства гибели маленькой девочки, упавшей с балкона квартиры на пятом этаже, выясняют следователи в Башкирии. Трагедия произошла в Стерлимаке.

Установлено, что семилетняя девочка находилась дома с мамой. Женщина занималась домашними делами, в какой-то момент оставила дочку одну, вернувшись с кухни, в комнате дочку она не обнаружила. «Выглянув с балкона, она увидела дочь лежащей на земле. Пострадавшая была сразу госпитализирована с тяжелыми травмами, однако в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась», — сообщили в региональном СУ СК РФ.

В рамках проверки назначена судмедэкспертиза, чтобы определить точную причину смерти ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть