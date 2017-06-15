Загадочную гибель первоклассницы при падении с 5-го этажа расследуют в Башкирии

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Уфа, 15 июня. Обстоятельства гибели маленькой девочки, упавшей с балкона квартиры на пятом этаже, выясняют следователи в Башкирии. Трагедия произошла в Стерлимаке.

Установлено, что семилетняя девочка находилась дома с мамой. Женщина занималась домашними делами, в какой-то момент оставила дочку одну, вернувшись с кухни, в комнате дочку она не обнаружила. «Выглянув с балкона, она увидела дочь лежащей на земле. Пострадавшая была сразу госпитализирована с тяжелыми травмами, однако в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась», — сообщили в региональном СУ СК РФ.

В рамках проверки назначена судмедэкспертиза, чтобы определить точную причину смерти ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.