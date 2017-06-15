Сирия: Более 500 человек стали жертвами ударов ВВС коалиции в Ракке

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Москва, 15 июня. Более 500 человек стали жертвами ударов авиации международной коалиции под руководством США в сирийской Ракке, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По данным МИД РФ, террористы в Сирии пытаются эвакуироваться в район Дейр-эз-Зора и Пальмиры. Мирные жители также бегут из Ракки.