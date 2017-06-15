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Новости Сирии
Сирия: Более 500 человек стали жертвами ударов ВВС коалиции в Ракке
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Сирия: Более 500 человек стали жертвами ударов ВВС коалиции в Ракке

10:53  15 Июня 2017
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Сирия: Более 500 человек стали жертвами ударов ВВС коалиции в Ракке

Москва, 15 июня. Более 500 человек стали жертвами ударов авиации международной коалиции под руководством США в сирийской Ракке, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По данным МИД РФ, террористы в Сирии пытаются эвакуироваться в район Дейр-эз-Зора и Пальмиры. Мирные жители также бегут из Ракки.

«Жертвами авиаударов коалиции в районе Ракки стали более 500 человек», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

#захарова
Алексей Громов
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