Пятеро коммунальщиков отравились метаном в подвале под Омском

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Омск, 15 июня. Пятеро сотрудников очистных сооружений отравились метаном на насосной станции в Омской области. Сейчас мужчины находятся в больнице. Состояние двоих крайне тяжелое, их поместили в реанимацию.

По данному факту ведется доследственная проверка, сообщили в региональном СК РФ. По данным ведомства, инцидент произошел накануне в Калачинске. Пострадавшие спустились в подвал насосной станции для проведения ремонтных работ.

Когда они открыли задвижку, жидкие отходы и скопившийся метан под давлением стали поступать в помещение. «Все мужчины обратились в лечебное учреждение с признаками острого отравления метаном, двое из них находятся в реанимационном отделении», — уточнили в ведомстве.