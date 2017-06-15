Путин рассказал о перспективах программы «Всероссийский гектар»

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин сегодня во время прямой линии заявил, что в РФ достаточно пригодных земель, и назвал правильной идею распространения программы «дальневосточного гектара» на всю страну. Однако прежде, как утверждает российский лидер, нужно полноценно провести эксперимент с выдачей земли на Дальнем Востоке.

Глава государства на вопрос о том, можно ли распространить «дальневосточный гектар» на другие регионы, заявил, что в России много пригодных земель и неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Однако прежде чем задумываться над «всероссийским гектаром», необходимо отработать данную систему на Дальнем Востоке.