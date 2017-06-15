Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Пришлось включить голову: Путин рассказал о плюсах санкций
Triangle Created with Sketch.

Пришлось включить голову: Путин рассказал о плюсах санкций

12:28  15 Июня 2017  /обновлено: 12:33  15 Июня 2017
129

Путин2

Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин сегодня во время прямой линии заявил, что Россия была «вынуждена включить мозги, таланты» и сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях в связи с антироссийскими санкциями.

По словам российского лидера, после введения ограничительных мер Западом наша страна восстановила компетенцию во многих отраслях, включая ракетостроение, фармацевтику, машиностроение. Рост производства был также зафиксирован в сельском хозяйстве.

Пришлось включить голову: Путин рассказал о плюсах санкций

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер в ходе активной подготовки к прямой линии встречался с администрацией и экспертами.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть