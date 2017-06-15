Пришлось включить голову: Путин рассказал о плюсах санкций

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Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин сегодня во время прямой линии заявил, что Россия была «вынуждена включить мозги, таланты» и сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях в связи с антироссийскими санкциями.

По словам российского лидера, после введения ограничительных мер Западом наша страна восстановила компетенцию во многих отраслях, включая ракетостроение, фармацевтику, машиностроение. Рост производства был также зафиксирован в сельском хозяйстве.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер в ходе активной подготовки к прямой линии встречался с администрацией и экспертами.