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Новости Сирии
Россия, Иран и Турция готовятся к новым переговорам по Сирии в Астане — Захарова
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Россия, Иран и Турция готовятся к новым переговорам по Сирии в Астане — Захарова

10:47  15 Июня 2017  /обновлено: 10:47  15 Июня 2017
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Россия, Иран и Турция готовятся к новым переговорам по Сирии в Астане — Захарова

Москва, 15 июня. Россия, Иран и Турция прорабатывают сроки проведения нового раунда переговоров по Сирии в Астане, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В МИД РФ сообщили о подготовке нового раунда переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Астане.

«Страны-гаранты астанинского процесса — Россия, Иран, Турция — занимаются проработкой новых сроков проведения очередного раунда международной встречи по Сирии в Астане», — заметила Захарова.

По ее словам, страны консультируются по вопросу согласования пакета документов, которые связаны с реализацией соглашения от 4 мая.

#захарова
Катерина Тимошенская
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