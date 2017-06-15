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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин сегодня во время прямой линии заявил, что рецессия в России закончилась. По его словам, в РФ три квартала подряд фиксируется рост экономики и ВВП.

Российский лидер отметил, что в стране наблюдается рост инвестиций и продаж автомобилей. Кроме того, зафиксировано падения уровня инфляции до рекордно низкого уровня — 4,1%.

Добавим, ранее 74% россиян заявили о необходимости прямой линии с главой государства. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».