ДНР: обстрелами ВСУ повреждены восемь домов в Донецке и Горловке

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Донецк, 15 июня. Восемь домов, здание интерната и газопровод были повреждены в ходе ночных обстрелов со стороны ВСУ в Донецке и Горловке, сообщили местные власти и в штабе командования ДНР.

Минувшей ночью киевские силовики обстреляли поселок Трудовские, в результате повреждения получило здание интерната № 3, в котором проживают 40 детей. В нескольких домах выбиты стекла, по словам главы администрации Петровского района Донецка Сергея Чуба, шесть улиц остались без газа, один дом сгорел полностью. Исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько подтвердил, что в семи квартирах многоэтажки повреждены окна. В Донецке в результате обстрелов были серьезно повреждены три жилых дома.