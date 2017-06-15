Захарова рассказала, что ее особенно интересует на прямой линии Путина

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Москва, 15 июня. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, какие вопросы будут волновать ее в первую очередь во время традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

«Я буду внимательно следить за трансляцией, и следить за вопросами российской внешней политики, находясь на своем рабочем месте», — рассказала дипломат на брифинге в Москве.

Напомним, прямая линия Владимира Путина с россиянами начнется сегодня в 12.00 мск. По последним данным, на нее поступило около 1,87 млн обращений. Вопросы приходят не только из России, но также и из-за рубежа.

