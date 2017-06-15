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Сирия: РФ сообщила о 9 нарушениях на территориях, подконтрольных ИГ и «Джебхат ан-Нусре»
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Сирия: РФ сообщила о 9 нарушениях на территориях, подконтрольных ИГ и «Джебхат ан-Нусре»

10:46  15 Июня 2017
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Сирия: РФ сообщила о 9 нарушениях на территориях, подконтрольных ИГ и «Джебхат ан-Нусре»

Москва, 15 июня. Российская Федерация в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировала девять нарушений, Анкара — восемь, многие из них зафиксированы в районах, подконтрольных экстремистским организациям «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» (обе — запрещены в России). Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства РФ. 

По данным оборонного ведомства, обстановку в зонах деэскалации можно назвать стабильной. Российская сторона за прошедшие сутки зафиксировала 9 нарушений, турецкая — 8.

Большинство случаев хаотичной стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГ*, следует из сообщения министерства обороны.

* Организация запрещена на территории РФ.

#россия #минобороны #сирия #иг #игил #джебхатаннусра
Дана Балан
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