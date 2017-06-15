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Россия
Прямая линия с Владимиром Путиным: президент отвечает на вопросы россиян
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Прямая линия с Владимиром Путиным: президент отвечает на вопросы россиян

10:52  15 Июня 2017
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Прямая линия с Владимиром Путиным: президент отвечает на вопросы россиян

Москва, 15 июня. Президент России 15 июня отвечает на вопросы россиян в прямом эфире в рамках традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Исходя из опыта предыдущих прямых линий, общение главы государства с соотечественниками продлится около трех-четырех часов. Помимо вопросов о внешней политике, затрагивающих социально-экономическую сферу, Путин, как правило, отвечает и на личные вопросы россиян.

Начало прямой линии — в 12.00. ФАН ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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Алексей Громов
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