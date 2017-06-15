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Новости Сирии
Тартус: плавмастерская ПМ-138 ВМФ РФ направилась из Средиземноморья в Севастополь
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Тартус: плавмастерская ПМ-138 ВМФ РФ направилась из Средиземноморья в Севастополь

10:59  15 Июня 2017
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Тартус: плавмастерская ПМ-138 ВМФ РФ направилась из Средиземноморья в Севастополь

Тартус, 15 июня. Плавучая мастерская Черноморского флота завершила выполнение задач в сирийском Тартусе и идет в порт постоянного базирования.

Плавучая мастерская ПМ-138 завершила выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, сообщили представители военного ведомства России. Мастерская обеспечивала обслуживание кораблей постоянного соединения, действующего в дальней оперативной зоне, с января по июнь текущего года.

Тартус: плавмастерская ПМ-138 ВМФ РФ направилась из Средиземноморья в Севастополь

В данный момент плавучая мастерская совершает переход к месту постоянной дислокации. Отмечается, что возвращение ПМ-138 в Севастополь ожидается 16 июня. Плавмастерские постоянно дежурят в сирийском Тартусе по принципу ротации, сообщают в пресс-службе Черноморского флота.

#сирия #вмф рф #тартус #плавмастерская
Алексей Громов
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