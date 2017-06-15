Кризис в Сирии станет главной темой встречи Лаврова и главы МИД Франции
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Москва, 15 июня. Урегулирование кризиса в Сирии станет одной из главных тем встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Встреча министров иностранных дел России и Франции состоится 20 июня в Москве.
«Главной темой обсуждения станут совместные шаги по налаживанию эффективного сотрудничества в борьбе с терроризмом, в урегулировании кризисов в Сирии, на Украине, по другим актуальным темам международной повестки дня», — констатировала представитель внешнеполитического ведомства РФ.
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