Кризис в Сирии станет главной темой встречи Лаврова и главы МИД Франции

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Москва, 15 июня. Урегулирование кризиса в Сирии станет одной из главных тем встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Встреча министров иностранных дел России и Франции состоится 20 июня в Москве.