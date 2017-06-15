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Новости Сирии
Кризис в Сирии станет главной темой встречи Лаврова и главы МИД Франции
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Кризис в Сирии станет главной темой встречи Лаврова и главы МИД Франции

10:41  15 Июня 2017  /обновлено: 10:41  15 Июня 2017
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Кризис в Сирии станет главной темой встречи Лаврова и главы МИД Франции

Москва, 15 июня. Урегулирование кризиса в Сирии станет одной из главных тем встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Встреча министров иностранных дел России и Франции состоится 20 июня в Москве.

«Главной темой обсуждения станут совместные шаги по налаживанию эффективного сотрудничества в борьбе с терроризмом, в урегулировании кризисов в Сирии, на Украине, по другим актуальным темам международной повестки дня», — констатировала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

#лавров #захарова
Алексей Громов
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