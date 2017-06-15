Украинец разбился, рухнув со строительных лесов в московской квартире

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Москва, 15 июня. Гражданин Украины погиб в московской квартире, рухнув со строительных лесов.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в квартире дома, расположенного в Столешниковом переулке российской столицы, обнаружили труп 60-летнего украинца.

По данным полиции, мужчина проводил строительные работы, во время которых сломались строительные леса. Погибший упал с высоты и получил травмы несовместимые с жизнью.