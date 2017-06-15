Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Украинец разбился, рухнув со строительных лесов в московской квартире
Triangle Created with Sketch.

Украинец разбился, рухнув со строительных лесов в московской квартире

10:47  15 Июня 2017
91

Украинец

Москва, 15 июня. Гражданин Украины погиб в московской квартире, рухнув со строительных лесов.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в квартире дома, расположенного в Столешниковом переулке российской столицы, обнаружили труп 60-летнего украинца.

По данным полиции, мужчина проводил строительные работы, во время которых сломались строительные леса. Погибший упал с высоты и получил травмы несовместимые с жизнью. 

#москва #стройка #полиция #украинец
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть