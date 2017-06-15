Захарова: Действия авиации США в Сирии мешают борьбе с терроризмом

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Москва, 15 июня. Удары авиации США в Сирии по правительственным войскам САР препятствуют борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По данным МИД РФ, правительственные силы САР вышли к иракской границе. В ведомстве выразили уверенность в том, что реалии позволяют им вместе с ВС Ирака успешно вести борьбу с терроризмом.