Почти два миллиона вопросов поступило на прямую линию с Путиным

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Москва, 15 июня. Порядка 1,87 миллиона обращений поступило на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Таковы данные за 10 часов — за два часа до начала трансляции.

Вопросы главе российского государства хотят задать не только жители РФ. На телеканале «Россия 24», который принимает участие в подготовке прямой линии, сообщают, что звонят люди и из других стран.

Отмечается, что более половины всех обращений к Путину поступило посредством телефонной связи. 370 тысяч человек предпочли отправить смс. 280 тысяч вопросов передано через соцсети.

Напомним, ровно в полдень по московскому времени стартует ежегодня «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая пройдет уже в 15 раз. Российский лидер будет отвечать на вопросы в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1» и «Россия 24». Кроме того, трансляция будет осуществляться на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».