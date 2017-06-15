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Новороссия
ВСУ за сутки обстреляли ДНР более 60 раз
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ВСУ за сутки обстреляли ДНР более 60 раз

10:30  15 Июня 2017
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ВСУ за сутки обстреляли ДНР более 60 раз

Донецк, 15 июня. Киевские силовики за прошедшие сутки 66 раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами оказались  23 населенных пункта ДНР, рассказали в оборонном ведомстве республики.

Власти Киева по-прежнему не выполняют взятые на себя обязательства по реализации минских соглашений – обстрелы республик Донбасса -  ДНР и ЛНР продолжаются. Так, за минувшие сутки ВСУ 66 раз нарушили режим тишины, киевские силовики вели обстрелы 23 населенных пунктов ДНР. По данным спикера из оборонного ведомства республики, ВСУ применяли артиллерийские и танковые орудия, стреляли из минометов, вооружения бронетранспортеров и боевой машины пехоты.

ВСУ за сутки обстреляли ДНР более 60 раз

Ирина Селезнева
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