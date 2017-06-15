Порошенко и Климкин являются политическими продуктами странной эпохи — эксперт

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 15 июня. Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал выступление главы дипломатического ведомства Украины Павла Климкина в Одессе, в ходе которого тот заявил, что украинская страна якобы давно воюет с Российской Федерацией.

Как отметил политолог, аналогичные заявления исходят постоянно от главы Украины Петра Порошенко. Шатров добавил, что Климкин всего лишь повторяет за своим начальником.

«Порошенко и Климкин, к сожалению, являются политическими продуктами нынешней странной эпохи, когда политики и чиновники, похоже, уже не несут ответственности за слова, которые говорят», — заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что большинство политических лидеров на сегодняшний день ведут себя на международных площадках, как в социальных сетях, не заботясь о каких-либо фактах и не пытаясь акцентировать внимание на каких-то правилах, пишет «Свободная пресса».

Напомним, ранее Климкин заявил, что Киев готов к визовому режиму с Россией.