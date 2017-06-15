Лукашенко подчеркнул значимость ОДКБ для борьбы с современными угрозами

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Минск, 15 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко озабочен нестабильностью международной обстановки.

«На границах наших стран наращивается военная инфраструктура НАТО, развертывается система противоракетной обороны, реализуются проекты по созданию высокоточного оружия», — заявил Лукашенко на встрече с госсекретарями советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам политика, конфликты, экономические и социальные потрясения продолжают оставаться источниками миграционного кризиса. Лукашенко отметил, что международную ситуацию сейчас можно охарактеризовать ростом нестабильности, перестройкой отношений, ужесточением взаимной конкуренции. Кроме того, активно формируются условия для переноса противостояния между странами в космическую сферу.

Лукашенко назвал «особой угрозой» террористическую активность в Европе и Центральной Азии. Противостояния на Украине и в Нагорном Карабахе также вызывают опасения, отметил президент.

В таких условиях повышается значимость ОДКБ, резюмировал Лукашенко.