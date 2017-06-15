Ирак: операция против ИГ в Тель Афаре вызовет новую волну беженцев

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Ниневия, 15 июня. Министр миграции и перемещения Ирака заявил, что предстоящая военная операция по освобождению Тель Афара приведет к новой волне беженцев.

Это заявление иракский министр сделал во время посещения одного из лагерей вынужденных переселенцев, расположенного на востоке провинции Ниневия. Чиновник отметил, что в Ираке ожидают большой волны беженцев после начала военной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) по освобождению города Тель Афар.

Отмечается, что операция должна начаться сразу после освобождения иракского Мосула. Министр подчеркнул важность действий курдских властей Дохука и Эрбиля по поддержке перемещенных иракцев и оказанию гуманитарной помощи.

* Организация запрещена на территории РФ.