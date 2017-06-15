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Общество
СК РФ опроверг слухи о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой
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СК РФ опроверг слухи о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой

10:50  15 Июня 2017
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СК РФ опроверг слухи о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой

Москва, 15 июня. Следственный комитет России назвал несоответствующей действительности информацию о завершении расследования основного уголовного дела в отношении экс-главы департамента имущества Минобороны РФ Евгении Васильевой.

«Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается»,  — сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

СК РФ опроверг слухи о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой

Ранее в СМИ появилась информация о снятии обеспечительного ареста с имущества Васильевой в связи с тем, что ущерб был полностью возмещен. Под арестом находились украшения, недвижимость и средства экс-главы департамента. Впоследствии в СК РФ опровергли слухи о возвращении Васильевой имущества и заверили, что арест остается в силе.

Алексей Громов
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