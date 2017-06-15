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Названы кроссоверы с самыми плохими фарами
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Названы кроссоверы с самыми плохими фарами

10:19  15 Июня 2017  /обновлено: 10:21  15 Июня 2017
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Названы кроссоверы с самыми плохими фарами

Нью-Йорк, 15 июня. Американский страховой институт опубликовал результаты исследования головной оптики 37 кроссоверов и внедорожников. Выяснилось, что только малая часть моделей смогла продемонстрировать приемлемый результат. Всего два кроссовера обладают идеальной головной оптикой, считают эксперты.

Так, Volvo XC60 2017 и Hyundai Santa Fe получили оценку «хорошо». Оптика моделей Mercedes-Benz GLE, BMW X5, Honda Pilot и Jeep Grand Cherokee названа «приемлемой».

Самые худшие показатели зафиксированы у Jeep Wrangler, Ford Explorer, KIA Sorento, Infiniti QX60. По словам экспертов, на результаты тестирования влияло большое количество разных параметров, которые в сумме давали возможность оценить качество головной оптики авто.

#авто
Дима Оленин
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