Молодой лихач сбил двух детей на зебре в Соликамске

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Пермь, 15 июня. Житель Соликамска, неоднократно нарушавший ПДД в состоянии наркотического опьянения, сбил двоих детей, пострадавших мальчика и девочку срочно госпитализировали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Накануне вечером в Соликамске на проспекте Ленина 19-летний водитель отечественного «ВАЗ-210540» наехал на девятилетнюю девочку и восьмилетнего мальчика. Дети получили множественные травмы различной степени тяжести, медики госпитализировали пострадавших.

По данным регионального управления ГИБДД, несовершеннолетние переходили дорогу по пешеходному переходу в момент наезда. Водитель был трезв, проводится проверка. Сообщается, что ранее виновный ДТП неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе за вождение в состоянии наркотического опьянения. Правоохранительные органы инициировали проверку инцидента, пишет Ura.ru.