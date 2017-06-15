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Экономика
Евросоюз освободил своих граждан от платы за роуминг
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Евросоюз освободил своих граждан от платы за роуминг

10:19  15 Июня 2017
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Евросоюз освободил своих граждан от платы за роуминг

Брюссель, 15 июня. Граждане Европейского союза больше не будут платить за роуминг на всей территории ЕС. Нововведения относительно роуминга начинают действовать с 15 июня. Об этом говорится на официальном сайте ЕС. 

Отмечается, что новые правила распространяются лишь на жителей Европейского союза, которым теперь не нужно вносить дополнительную плату за роуминг, когда они звонят или отправляют смс, находясь в другом государстве, которое включено в союз. Цена звонков и сообщений остается прежней, как и в стране, где абонент проживает. 

Правда, если гражданин ЕС находится в роуминге на постоянной основе и использует свой смартфон за рубежом чаще, чем в родной стране, с него будет взиматься дополнительная плата.

«Если вы постоянно используете ваш телефон за рубежом, ваш мобильный оператор может потребовать с вас плату за роуминг», — следует из сообщения на сайте ЕС. 

#евросоюз #ес #роуминг
Дана Балан
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