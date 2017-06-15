Стало известно, как прошли последние часы жизни Баталова

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Москва, 15 июня. Алексей Баталов скончался рано утром в центральной клинической больнице восстановительного лечения санатория «Голубое» в Московской области. Смерть зафиксировали в шесть часов утра.

«Вчера к нему батюшка приходил, поговорили, причастился. Баталов достаточно бодрым был, общался. Вечером спокойно заснул», — рассказали близкие артиста в беседе с ФАН.

Пока причиной указывают внезапную смерть. Вскрытие еще не назначено, его проведут, если этого захотят родственники Баталова.

Напомним, в середине мая стало известно, что артиста госпитализировали в больницу с осложнениями после перенесенной в феврале операции. Зимой он сломал шейку бедра.

Баталов сыграл в 63 фильмах.Среди его наиболее известных работ роли в кинолентах «Москва слезам не верит», «Летят журавли» и «Дама с собачкой».