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Стало известно, как прошли последние часы жизни Баталова
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Стало известно, как прошли последние часы жизни Баталова

10:14  15 Июня 2017
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Стало известно, как прошли последние часы жизни Баталова

Москва, 15 июня. Алексей Баталов скончался рано утром в центральной клинической больнице восстановительного лечения санатория «Голубое» в Московской области. Смерть зафиксировали в шесть часов утра. 

«Вчера к нему батюшка приходил, поговорили, причастился. Баталов достаточно бодрым был, общался. Вечером спокойно заснул», — рассказали близкие артиста в беседе с ФАН.

Пока причиной указывают внезапную смерть. Вскрытие еще не назначено, его проведут, если этого захотят родственники Баталова. 

Напомним, в середине мая стало известно, что артиста госпитализировали в больницу с осложнениями после перенесенной в феврале операции. Зимой он сломал шейку бедра. 

Баталов сыграл в 63 фильмах.Среди его наиболее известных работ роли в кинолентах «Москва слезам не верит»,  «Летят журавли» и «Дама с собачкой».

#баталов
Ярослава Замысловатова
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