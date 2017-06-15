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Россияне назвали три главные проблемы страны
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Россияне назвали три главные проблемы страны

10:54  15 Июня 2017  /обновлено: 10:54  15 Июня 2017
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Россияне назвали три главные проблемы страны

Москва, 15 июня. Больше всего россиян волнует уровень зарплат, состояние экономики страны и проблемы здравоохранения, показали результаты опроса социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения.

23% жителей страны отметили, что их беспокоит уровень зарплат. В мае прошлого года этим вопросом интересовались 15% респондентов.

Вторым по важности вопросом стало состояние экономики. Экономическая ситуация в стране в январе этого года волновала 16% населения, а в мае уже 21%.

Третье место досталось проблемам отечественного здравоохранения. Свои опасения высказали 20% опрошенных.

Ранее россияне заявили, что большинство россиян считает, что самые высокие зарплаты должны быть в сфере сельского хозяйства и науки.

Катерина Тимошенская
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