Россияне назвали три главные проблемы страны

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Больше всего россиян волнует уровень зарплат, состояние экономики страны и проблемы здравоохранения, показали результаты опроса социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения.

23% жителей страны отметили, что их беспокоит уровень зарплат. В мае прошлого года этим вопросом интересовались 15% респондентов.

Вторым по важности вопросом стало состояние экономики. Экономическая ситуация в стране в январе этого года волновала 16% населения, а в мае уже 21%.

Третье место досталось проблемам отечественного здравоохранения. Свои опасения высказали 20% опрошенных.

Ранее россияне заявили, что большинство россиян считает, что самые высокие зарплаты должны быть в сфере сельского хозяйства и науки.