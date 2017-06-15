Режим на границе Белоруссии и России останется безвизовым на время ЧМ-2018

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Минск, 15 июня. Введение визового режима на границе Белоруссии и России на время чемпионата мира, который состоится в 2018 году, исключено. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапорта в рамках сессии Парламентского собрания Союза двух стран.

«Введение визового режима исключено. Наоборот, сейчас прорабатывается возможность обеспечить еще большую свободу передвижения для граждан третьих стран», — цитируют его белорусские СМИ.

Рапорта добавил, что среди обсуждаемых вариантов есть и такие, которые существенно упростят процесс переезда из страны в страну во время ЧМ-2018. Например, билет на матч может стать достаточным основанием для беспрепятственного пересечения границы для жителей иностранных государств.